Tributária pode levar empresas a investirem mais em responsabilidade social, afirma Mendonça

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Andre Mendonça disse nesta segunda-feira, 30, que a reforma tributária pode trazer mais incentivos para empresas investirem em responsabilidade social. "Há grandes iniciativas em andamento, mas nós precisamos também ter uma melhor estruturação, inclusive legislativa. Um dos nossos trabalhos hoje é atuar junto à reforma tributária, a fim de que nós possamos trazer mais incentivos para as empresas investirem em responsabilidade social", afirmou Mendonça.

Ele conversou com jornalistas durante o 3º Seminário de Responsabilidade Social 2024, promovido pelo Fórum Permanente de Responsabilidade Social da FGV Conhecimento.

O ministro falou brevemente sobre o problema da desigualdade e a existência de "bolsões de pobreza" no Brasil, e disse que a reversão do cenário cabe ao Estado, mas também à sociedade civil, o que inclui as empresas.

"Não é só esperar do Estado. O Estado tem um papel muito importante, mas também é a sociedade civil. E o nosso papel como sociedade civil é trazer a unidade de esforço para essa transformação efetiva", disse.