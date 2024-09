Cidades da China flexibilizam regras para aquisição de imóveis para impulsionar setor

Importantes cidades chinesas, como Guangzhou, Xangai e Shenzhen, relaxaram suas restrições à compra de imóveis para impulsionar o setor imobiliário do país neste fim de semana. De acordo com um informativo do governo de Ghangzhou, todas as restrições à compra foram removidas a partir desta segunda-feira, 30, na região.

Segundo o documento, a decisão foi tomada com o objetivo de acatar às diretrizes do Governo Geral, e a fim de promover um "desenvolvimento estável" do mercado imobiliário.

Enquanto isso, o governo de Shenzhen agora permite que famílias locais possam comprar mais de um apartamento em certas regiões do município, dentre outras medidas que beneficiam famílias estrangeiras.

O governo de Xangai reduziu o período de pagamento de impostos exigido de três anos para um ano, além de reduzir a taxa de entrada para compra de primeira residência para cerca de 15%, e a taxa para compra de segunda casa para em torno de 25%. Estas novas regras entram em vigor na terça-feira.