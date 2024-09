BCE não vai esperar que inflação retorne à meta de 2% para cortar juros, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse, em rodada de perguntas e respostas na Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta segunda-feira, 30, que os dirigentes da instituição não vão esperar que inflação retorne à meta de 2% para seguir com novos cortes das taxas de juros.

Ela também citou que o núcleo da inflação está em tendência descendente e que a inflação doméstica está reduzindo "muito gradualmente".

Durante a sessão, Lagarde disse que a União Europeia precisa ser capaz de inovar, caso contrário "não será capaz de ser competitiva".

Recuperação econômica

A presidente do Banco Central Europeu afirmou também que o nível de alguns indicadores da zona do euro sugere que a recuperação econômica está enfrentando obstáculos. A dirigente ressaltou, no entanto, que é esperado que a recuperação se fortaleça ao longo do tempo.

"A desinflação acelerou nos últimos dois meses. Olhando para o futuro, a inflação pode aumentar temporariamente no quarto trimestre deste ano", disse Lagarde. "Mas os últimos desdobramentos fortalecem nossa confiança de que a inflação retornará à meta de 2% em tempo hábil", acrescentou.

Ela comentou ainda que o mercado de trabalho da zona do euro continua resiliente, por mais que indicadores recentes apontem para uma desaceleração nos próximos trimestres.