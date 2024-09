Gasto com juros do setor público soma R$ 68,955 bi em agosto e 7,55% do PIB em 12 meses

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 68,955 bilhões com juros em agosto, após ter registrado despesa de R$ 80,124 bilhões com essa rubrica em julho, informou o Banco Central.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 62,052 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 6,636 bilhões e as empresas estatais, despesas R$ 267 milhões.

No ano, até agosto, a despesa acumulada do setor público com juros foi de R$ 603,856 bilhões, ou 7,95% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o resultado é negativo em R$ 854,991 bilhões, ou 7,55% do PIB.