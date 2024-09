John David Ashton, ator de 'Um Tira da Pesada', morre aos 76 anos

John David Ashton, ator americano mais conhecido pela franquia Um Tira da Pesada, morreu na última quinta-feira, 26, aos 76 anos. A informação foi confirmada por seu empresário à revista Variety no domingo, 29. A causa da morte não foi confirmada, mas sabe-se que o ator estava em tratamento contra um câncer.

Com cinco décadas de carreira, Ashton ficou marcado por interpretar o detetive John Taggart na série de filmes protagonizada por Eddie Murphy. No total, foram quatro filmes (Ashton participa de três deles) entre 1984 e 2024 - este último, lançado em julho pela Netflix, acabou sendo o trabalho derradeiro do ator.

Nos anos 1970, Ashton fez participações em séries de TV populares nos Estados Unidos, sobretudo em tramas policias ou sitcoms, como Columbo, Police Story, M*A*S*H, Starsky e Hutch - Justiça em dobro e Dallas.

Já no cinema, atuou em longas como Alguém Muito Especial (1987), Fuga à Meia-Noite (1988), com Robert De Niro, Encurralados no Paraíso (1994), Um Jogo Divertido (1994) e Medo da Verdade (2007).

Ele deixa a mulher, Robin Hoye, três irmãos, dois filhos, enteados e netos.