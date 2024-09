Nasce o primeiro neto de Kurt Cobain e Tony Hawk

Nasceu o primeiro filho do casal formado por Riley Hawk, herdeiro do skatista Tony Hawk, e Frances Bean Cobain, filha do músico Kurt Cobain, que morreu em 1994. Ronin Walker Cobain Hawk veio ao mundo no dia 17 de setembro, e recebeu homenagens dos pais em suas respectivas redes sociais.

Riley Hawk, de 31 anos, disse em seu Instagram, sobre a chegada de Ronin: "Seja bem-vindo ao mundo, filho mais bonito do mundo. Nós o amamos mais do que tudo". Ele é casado com Frances Bean Cobain, mãe de Ronin.

Em seu perfil nas redes sociais, a mãe, de 32 anos, também comemorou a chegada do pequeno, com a mesma legenda do marido.

Nos comentários da foto, Tony Hawk celebra: "Meu neto favorito."

Outras celebridades também parabenizaram o primogênito da família, como Michelle Visage e o perfil da banda Cold Cave, que disse: "Seja bem-vindo! Vocês dois serão ótimos pais."