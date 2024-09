Estrela da Casa: confira quem são os finalistas do reality musical

Os finalistas do reality musical Estrela da Casa, da Rede Globo, foram definidos neste domingo, 29. Ao todo, quadro roadies (nome dado aos participantes do programa) disputam o prêmio final de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music e uma turnê. A final ocorre nesta terça, 1º.

No domingo, Evellin, Nicole Louise, Leidy e Matheus Torres se apresentaram na Super Batalha para disputar uma vaga no último episódio do reality. Evellin e Nicole acabaram como as menos votadas e foram eliminadas do programa. Na Batalha, Evellin cantou Manda um Oi, canção de Guilherme & Benuto e Simone Mendes, e Nicole apresentou Melhor Sozinha, de Luísa Sonza.

Após o resultado, Leidy e Matheus se uniram a Lucca e Unna X como finalistas do programa. Unna havia vencido a Prova Dono do Palco no sábado, 28, e garantido uma vaga na final, enquanto Lucca havia ganhado a última Prova da Estrela na quinta, 26, e se livrado da eliminação.

Sob o comando de Ana Clara, o reality estreou em agosto e chegou até a receber a visita de Katy Perry antes de a cantora se apresentar no Rock in Rio. Ao todo, 14 competidores disputaram a chance de impulsionar suas carreiras na música.