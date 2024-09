Novorizontino pega Ponte Preta para voltar à ponta e Guarani tenta deixar lanterna da Série B

Dois jogos encerram a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. O Novorizontino tenta recuperar a liderança da competição, hoje do Santos, diante da Ponte Preta, que está ameaçada de rebaixamento, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o Guarani tenta deixar a lanterna frente ao Avaí. O time catarinense busca se aproximar do G-4. A partida será realizada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O desafio da Ponte Preta não será simples. O Novorizontino defende uma invencibilidade de cinco jogos na competição e tem 69% de aproveitamento como mandante, com uma única derrota, para o Ceará por 3 a 0. Não à toa ocupa o segundo lugar, com 51 pontos, contra 53 do Santos. Na rodada passada, o líder e o vice-líder ficaram no empate por 1 a 1, na Vila Belmiro.

A Ponte Preta, por sua vez, vem de derrota para o América-MG por 2 a 0 e precisa se recuperar para não ficar ainda mais próxima da zona de rebaixamento. O time campineiro tem 32 pontos. A partida traz novamente um embate entre pai - Nelsinho Baptista - e filho - Eduardo Baptista. No primeiro turno, a equipe alvinegra levou a melhor por 1 a 0.

Na lanterna da competição, com 24 pontos, o Guarani precisa da vitória para não se afundar ainda mais e, por isso, confia na força de sua torcida no Brinco de Ouro. Na última rodada, perdeu para o Operário por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR).

Seu rival, o Avaí, vem de derrota no clássico com a Chapecoense por 1 a 0, resultado que o manteve longe do G-4. Com 40 pontos, o time catarinense precisa vencer para continuar lutando pelo acesso, principal ambição da equipe.

O que conta a favor do Avaí é que o time tem a quarta melhor campanha como visitante. Foram 14 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, 38,1% de aproveitamento.