Extrema direita austríaca garante a primeira vitória nas urnas desde o fim da Segunda Guerra

O Partido da Liberdade, de extrema direita, venceu no domingo, 29, as eleições parlamentares na Áustria, com 29,2% dos votos, segundo resultados preliminares. O conservador Partido Popular Austríaco, do chanceler Karl Nehammer, ficou em segundo lugar, com 26,5%, e o Partido Social-Democrata, de centro-esquerda, terminou em terceiro, com 21%.

Foi a primeira vez que a ultradireita venceu um pleito no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O ex-ministro do Interior Herbert Kickl, líder do Partido da Liberdade, pretende virar chanceler, mas precisa formar uma coalizão para chegar ao poder.

Os partidos rivais disseram, no entanto, que não vão negociar com a extrema direita. Fonte: Associated Press.