Produção industrial no Japão cai muito além do esperado em agosto

A produção industrial do Japão caiu mais do que o esperado em agosto, devido a quedas na produção de carros e máquinas elétricas, segundo apontam dados do governo japonês.

Conforme os dados, a produção industrial caiu 3,3% em agosto em relação ao mês anterior, em comparação com um declínio de 0,9% esperado por analistas.

A produção tinha subido 3,1% em julho.

Fonte: Dow Jones Newswires