Napoli supera o Monza e assume a liderança isolada do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a condição de líder isolado do Campeonato Italiano ao fazer valer o mando de campo e derrotar o Monza, neste domingo, por 2 a 0, em Nápoles, em partida válida pela 6ª rodada do torneio.

Com o resultado, o time napolitano chegou aos 13 pontos e ultrapassou a Juventus de Turim (12). Em seis jogos até aqui, o Napoli obteve quatro vitórias, um empate, e perdeu apenas uma vez no torneio.

Os dois gols que garantiram o triunfo foram assinalados no primeiro tempo. Matteo Politano fez 1 a 0 ao ser lançado em velocidade para abrir o marcador aos 22. Kvaratskhelia, aos 33, selou o resultado positivo.

Se o Napoli comemorou a boa fase com a vitória, o Monza vive uma situação adversa. Ainda não venceu na competição, somou apenas três pontos e ocupa a vice-lanterna do Italiano, à frente somente do Cagliari.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo fim de semana. O Napoli quer manter o embalo e recebe o Como no estádio Diego Armando Maradona, nesta sexta-feira. O Monza também vai jogar em casa e recebe a Roma buscando a reabilitação.