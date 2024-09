'Não acho justo', reclama Lexa sobre dívida milionária por causa de mansão do ex, Guimê

A cantora Lexa, de 29 anos, fez um desabafo sobre uma dívida milionária que enfrenta por conta de uma mansão na região de Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, comprada pelo seu ex-marido, o funkeiro MC Guimê, de 31.

A mansão foi adquirida em 2016, dois anos antes dos dois se casarem (à época, foi reportado que o imóvel havia sido comprado por R$ 2 milhões). Lexa reforçou que o cantor foi o comprador, mas que, por conta da divisão de bens do casamento, foi incluída na cobrança da dívida. O Estadão entrou com contato com o funkeiro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

"Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Tento acordo há anos, mas tento sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não. Essa dívida nem era minha, porque quando esse contrato foi fechado, nem em São Paulo eu morava. Morava no Rio de Janeiro", disse ela no Instagram no sábado, 28.

Lexa disse que não fez parte da negociação e não conhece os credores. "Mas, como casei, essa dívida que era do meu ex acabou vindo para mim também. Fato é: eu tento sempre fazer o acordo. Eles chegaram a aceitar o acordo, inclusive. Mandei uma proposta e eles mandaram uma contraproposta."

Segundo ela, a contraproposta foi aceita, mas, depois, os credores pediram mais dinheiro. "Estou sozinha tentando resolver um super problema. Não acho justo eu pagar sozinha. Nem conheço essas pessoas, nunca toquei na mão delas, nunca assinei esse contrato. Só fui convidada a pagar. Eu sou a única tentando resolver", continuou.

"Vocês acham certo eu pagar sozinha por isso? Vocês acham certo quando está perto do acordo ser fechado as pessoas quererem mais o tempo inteiro? E aí, o valor vai aumentando com o tempo. Isso torna interessante, né? O valor que era x já está o dobro", afirmou ela.

Lexa e MC Guimê ficaram juntos por oito anos, de 2015 a 2023. Eles se casaram em 2018 e passaram por um término conturbado, entre idas e vindas. Lembre aqui a trajetória do casal.