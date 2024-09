Dudu volta a ser decisivo, comemora vitória do Palmeiras, mas Abel freia empolgação da torcida

Após a grave lesão no menisco e o imbróglio causado por causa da negociação com o Cruzeiro, o atacante suportou toda a desconfiança e voltou a ser decisivo com a camisa do Palmeiras. O camisa 7 entrou bem e sofreu o pênalti, que culminou com o gol decisivo de Raphael Veiga na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, no último domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Brasileirão. Discreto nas redes sociais, o atacante fez uma postagem para comemorar a atuação.

"Feliz pela vitória. Parabéns a todo grupo. Seguimos em busca do nosso objetivo", disse Dudu, que publicou duas fotos. Em uma delas, aparece comemorando o gol com Raphael Veiga, que saiu em defesa do camisa 7 durante a coletiva de imprensa.

"Estava mais próximo dele neste momento mais turbulento, vi um pouco do que ele passou, e poder celebrar este jogo, em que ele mudou o jogo, com pênalti, finalização, contra-ataque. Fico muito feliz. A gente tem que olhar o ser humano atrás de cada pessoa. A alegria do Dudu é minha alegria, o que puder fazer para ajudar o Dudu e outras pessoas do elenco vou fazer", disse Veiga.

Na postagem, Dudu recebeu inúmeras curtidas, além de muitos comentários, a maioria deles chamando o camisa 7 de ídolo. O atacante também foi ovacionado em Campinas e teve o seu nome gritado pelos torcedores presentes no Brinco de Ouro da Princesa.

A empolgação, no entanto, foi freada pelo técnico Abel Ferreira, que destacou a importância do atleta, mas deixou claro que o camisa 7 não está preparado para atuar os 90 minutos da partida, deixando claro que continuará sendo opção no banco de reservas.

"Ele merece, porque trabalha muito e sabe o quanto difícil é. Deixei de jogar por uma lesão dessas. Se me perguntar se o Dudu está pronto para os 90 minutos, não está. Mas, se puder ajudar como foi, será espetacular. Ele tem carinho da comissão técnica, do grupo, e mais do que falar, é olhar os gestos do grupo. Vou voltar a referir, todos somos um, todos somos um, todos somos um", disse o treinador.

Além do início de uma redenção de Dudu, a vitória sobre o Atlético fez o Palmeiras diminuir a diferença para o Botafogo para um ponto (57 a 56). O time alviverde terá uma semana de preparação antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, no sábado, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada.