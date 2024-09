Bia Haddad confirma boa fase e vence na estreia das duplas do WTA 1000 de Pequim; Stefani cai

Após estrear com vitória no WTA 1000 de Pequim, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra na madrugada deste domingo para fazer a sua primeira partida nas duplas em Pequim. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira confirmou o bom momento na carreira e derrotou as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h24min de partida.

Em busca de um lugar no top-10 do ranking da WTA, Bia conquistou a sua sexta vitória consecutiva na carreira. As adversárias na próxima fase são a húngara Timea Babos e a russa Yana Sizikova, que venceram a australiana Lulu Sun e a japonesa Moyuka Uchijima por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2).

E a brasileira não terá muito tempo de descanso, já que precisará estar em quadra ainda neste domingo, a partir das 23h, pelo horário de Brasília, para enfrentar a americana Madison Keys na segunda rodada do simples feminino.

Nas duplas, Bia e Siegemund começaram atrás, mas logo conseguiram uma quebra e abriram 3/1 de vantagem. As americanas reagiram, conseguiram empatar, mas não suportaram o bom momento das adversárias, que venceram o primeiro set por 6/4.

O início do segundo set foi ainda mais equilibrado. As americanas chegaram a vencer por 3/2, com uma quebra para cada lado. Mas a façanha parou por aí. Elas acabaram sendo dominadas e batidas com certa facilidade por 6/3.

LUISA STEFANI ELIMINADA

Dupla de Bia Haddad nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Luisa Stefani não teve a mesma sorte da companheira e acabou sendo eliminada na estreia do WTA 1000 de Pequim. A brasileira e a holandesa Demi Schuurs pediram, de virada, para as mexicanas Giuliana Olmos e Alexandra Panova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 8/10, em 1h46min de partida.

Luisa e Schuurs venceram o primeiro set sem sustos e tudo parecia fluir bem para a dupla, que não esperava uma reação tão forte das mexicanas. Olmos e Panova dominaram o segundo set e empataram a partida. No ponto a ponto, a brasileira chegou a estar vencendo por 8/7, mas tomou a virada e acabou sendo derrotada por 10/8.