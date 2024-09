Em São Paulo, 67% dos eleitores ainda não escolheram candidato a vereador, diz Datafolha

Pesquisa do instituto Datafolha aponta que 67% dos eleitores da cidade de São Paulo ainda não decidiram em quem votarão para vereador no dia 6 de outubro. Outros 33% disseram que já definiram seu candidato à Câmara Municipal.

Os grupos com maior porcentual de indecisos para a eleição ao Legislativo são jovens de 16 a 24 anos (75%) e eleitores de José Luiz Datena (PSDB) - 85% de quem disse que votará no tucano também respondeu que ainda não sabe em quem votar para vereador.

Entre os partidos, 67% de quem tem afinidade com o PT e 66% dos que se identificam com o PSOL também não definiram o voto. A taxa cai para 60% entre quem apoia o PL, e é de 71% no caso dos eleitores que não têm preferência partidária.

O Datafolha também perguntou se os eleitores sabem em quem votaram para vereador na última eleição, em 2020: 56% disseram não se lembrar, 29% disseram que se recordam e outros 15% afirmaram que não foram votar no último pleito.

O instituto entrevistou 1.610 pessoas entre terça-feira, 24, e quinta-feira, 26. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo SP-06090/2024.