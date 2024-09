Morre Barbara Leigh-Hunt, atriz de 'Orgulho e Preconceito' e 'Frenesi', aos 88 anos

A atriz inglesa Barbara Leigh-Hunt, conhecida por papéis na minissérie Orgulho e Preconceito (1995) e em Frenesi (1972), de Alfred Hitchcock, morreu aos 88 anos.

A informação foi divulgada pela família nesta sexta-feira, 27 de setembro. Segundo o comunicado, ela morreu "pacificamente" em sua casa em Warwickshire, na Inglaterra, no último dia 16. A causa não foi informada.

Barbara foi vencedora de um Prêmio Laurence Olivier, um dos mais importantes do teatro britânico. Ao longo dos seus 70 anos de carreira, ela estrelou peças na Royal Shakespeare Company e no National Theatre, em Londres, além de West End e na Broadway, em Nova York.

eu papel de maior destaque no cinema foi em Frenesi. No clássico de Hitchcock, ela vive um das vítimas do assassino em série interpretado por Barry Foster. Outros créditos incluem Henrique VIII e Suas Seis Esposas (1972), Legado de um Herói (1973), Benji - O Cachorro Divino (1980), A Merry War (1997) e Billy Elliot (2000).

Na televisão, a atriz ficou marcada por sua interpretação da antagonista Lady Catherine de Bourgh na adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito, clássico de Jane Austen, que estrelou Colin Firth e Jennifer Ehle em 1995.

Barbara foi casada com o ator Richard Pasco de 1967 até 2014, ano em que ele morreu. Ela não teve filhos, mas ajudou a criar William, fruto do primeiro casamento do marido.