Índia: dezenas de crianças se afogam em banhos em rios e lagoas durante festival hindu

Dezenas de crianças se afogaram enquanto tomavam banho em rios e lagoas em rituais que faziam parte de um festival hindu de três dias no estado de Bihar, no leste da Índia, disseram autoridades. Fortes chuvas de monções elevaram recentemente os níveis dos cursos d'água em todo o estado.

Pelo menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças, se afogaram em incidentes separados nos 15 distritos do estado, aponta uma declaração do departamento de gerenciamento de desastres de Bihar. As autoridades recuperaram 43 corpos até agora e as três pessoas desaparecidas estão presumivelmente mortas.

Durante o festival anual Jivitputrika, de três dias, as mães jejuam por 24 horas pelo bem-estar de seus filhos. As mulheres às vezes são acompanhadas por seus filhos quando visitam rios e lagoas para rituais de limpeza. O festival terminou na última quinta-feira, 27.

O governo estadual anunciou uma indenização de 400 mil rúpias (cerca de R$ 26 mil) para as famílias de cada um dos mortos.

Acidentes mortais como afogamentos e debandadas durante festivais religiosos são comuns na Índia. Em julho, pelo menos 121 pessoas morreram depois que a superlotação severa e a falta de saídas contribuíram para uma debandada em um festival religioso no norte do país.