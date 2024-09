Votação sobre Amazonas Energia volta na terça-feira, por força de regimento, diz Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse que a votação do processo de troca do controle societário da Amazonas Energia será retomada na terça-feira, 1º de outubro. Será um processo regimental porque o tema foi tratado em reunião extraordinária nesta sexta-feira, 27. Ou seja, a análise tende a ficar sem deliberação.

A diretoria da Aneel ficou dividida nesta sexta na votação do plano de transferência societária da Amazonas Energia para a Âmbar Energia. Com o empate, o regulador diverge da decisão judicial que determinou o prazo de 48 horas para aprovar os termos do acordo.

"Estou tentando já um contato com a juíza da primeira vara federal do Estado do Amazonas, explicar que não pudemos chegar a uma decisão em função de não termos o quinto diretor, o que também, em alguma medida, ela poderia também avaliar alguma gestão junto ao Poder Executivo para que faça essa indicação", disse Sandoval, em conversa com jornalistas.

Ele lembra que a Amazonas Energia é a concessão mais complexa do País. Um segundo plano da Âmbar foi apresentado e a Aneel ainda avalia a proposta.