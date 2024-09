Ciclista suíça de 18 anos morre após sofrer grave acidente no Campeonato Mundial Júnior

A ciclista suíça Muriel Furrer, de 18 anos, morreu nesta sexta-feira, um dia após ser vítima de um acidente no Campeonato Mundial Júnior, em Zurique. A jovem, que sofreu uma grave queda na quinta-feira, teve um ferimento na cabeça durante disputa da prova de estrada. O anúncio foi feito pela União Ciclística Internacional.

"Muriel Furrer infelizmente faleceu hoje no Hospital Universitário de Zurique", disseram os organizadores da corrida por meio de um comunicado. A entidade lamentou a perda e exaltou as qualidades da atleta. "Com o falecimento de Muriel Furrer, a comunidade ciclística internacional perde uma esportista com um futuro brilhante pela frente", diz texto da nota.

Por causa do mau tempo, as estradas escorregadias tornaram os percursos mais complicados e Furrer não conseguiu controlar sua bicicleta. Após a queda, ela ainda foi transportada para o hospital de helicóptero.

A modalidade vive um momento de perdas em épocas recentes. Furrer é a segunda ciclista suíça a morrer em um acidente em estradas nacionais nas últimas duas temporadas. Em junho de 2023, Gino Mäder sofreu um acidente fatal no Tour de Suisse.

Durante a disputa de uma prova, o ciclista de 26 anos perdeu a direção, saiu da estrada, e caiu em um barranco, num trecho de descida. Um dia após o acidente, o atleta morreu.