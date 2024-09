Brasileiro gasta R$ 1,4 mil por mês com cartão de crédito, mostra estudo da Serasa Experian

O brasileiro gasta em média R$ 1,4 mil por mês com cartão de crédito, e oito a cada dez consumidores pagam suas faturas em dia. Os dados fazem parte de um levantamento inédito feito pela Serasa Experian com base nas informações do Cadastro Positivo.

O levantamento, obtido com exclusividade pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mostra que os homens, com tíquete médio de R$ 1,6 mil, gastam mais no cartão do que as mulheres, cuja média de compras pagas com cartão de crédito é de R$ 1,3 mil, conforme dados de março deste ano.

Além disso, o estudo revela que 80,7% dos consumidores pagam faturas dentro do prazo de vencimento. Os dados analisados vão de março de 2023 a igual mês deste ano. De dezembro a março de 2024 a conta do cartão dos brasileiros ficou acima de R$ 1,4 mil na média mensal.

"Com os dados do Cadastro Positivo, é possível ter acesso a mais informações e, com isso, entender de forma mais completa o comportamento do consumidor. Consequentemente, o risco de crédito pode ser mais bem avaliado por parte dos credores", comenta o economista da Serasa Experian Luiz Rabi.

Segundo a Serasa, quanto maior a renda, maior o gasto no cartão. Na faixa de renda acima de dez salários mínimos, o tíquete médio é de R$ 3,7 mil, enquanto que na faixa até um salário mínimo fica em R$ 417,51.

Pessoas entre 36 e 50 anos são, em geral, as que mais consomem com cartão: tíquete médio de R$ 1,5 mil. Já os brasileiros com até 25 anos costumam ter o menor gasto médio quando se olha para toda a série avaliada. Em janeiro, os gastos nesta faixa etária ficaram abaixo de R$ 1,2 mil.