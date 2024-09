Bolsas da Europa fecham sessão e semana em alta repercutindo estímulos na China e PCE dos EUA

As bolsas da Europa fecharam o pregão desta sexta-feira, 27, e a semana em alta, após três dias seguidos de anúncios de estímulos na China animarem investidores. Os ganhos foram sustentados, ainda, por dado de inflação, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), comportado nos Estados Unidos.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,43% nesta sexta-feira, aos 8.320,76 pontos, e 1,10% na semana. O CAC 40, de Paris, teve alta de 0,64%, encerrando em 7.791,79 pontos, e 3,89% em cinco dias. E o DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1,22%, aos 19.473,63 pontos, 4,03% de alta semanal. O índice alemão renovou máxima de fechamento e intradiária, 19.491,93 pontos. As cotações são preliminares.

A semana foi de ganhos importantes para as bolsas europeias, em especial as ações dos setores de mineração e bens de luxo, após a China anunciar estímulos à sua economia.

Entre as mineradoras, Rio Tinto avançou 0,99%. No segmento de luxo, a Mercedes e BMW subiram 3,08% e 3,31%, respectivamente. A LVMH teve ganhos de 3,67%, ainda sob o impulso do anúncio de investimentos na italiana Moncler (+10,91%).

Sob o acordo, a LVMH está comprando uma participação de 10% na Double R - um veículo de investimento controlado pela holding de Remo Ruffini, que também é CEO da Moncler.

O analista da Bernstein, Luca Solca, disse que a LVMH ganha posição de destaque em uma das marcas mais vibrantes do segmento, em um momento em que o setor luta com a demanda decrescente, particularmente na China, e a Moncler mostrou resiliência por lá. E se um dia Ruffini desejar vender, a "LVMH será a primeira da fila".

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,12% (+1,83% na semana), para os 11.967,90 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,92%, aos 34.727,40 pontos, acumulando ganhos semanais de 2,86%. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,54% (+1,37% na semana), aos 6.808,25 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires