Nunca viu 'Downton Abbey' e não sentiu que atuou em 'Harry Potter': revelações de Maggie Smith

Morreu nesta sexta-feira, 27, a atriz Maggie Smith, aos 89 anos. Popularmente conhecida por seus papéis em Harry Potter e Downton Abbey, a artista colecionou prêmios no cinema, teatro e televisão. Maggie não poupou revelações e humor britânico nem escondeu seu amor pela atuação durante suas entrevistas.

Considerada uma das britânicas mais bem-sucedidas de sua geração, Maggie, como gostava de frisar em suas entrevistas, teve um trabalho extenso e grandioso. Sem meias palavras, afirmou que nunca havia visto sequer um episódio de Downton Abbey, não considerava ter atuado na série e em Harry Potter e não gostava da fama. Veja, abaixo, 5 revelações feitas pela atriz em entrevistas.

Nunca viu Downton Abbey

Em 2013, Maggie Smith concedeu uma entrevista ao programa 60 Minutes, apresentado por Steve Kroft, em que revelou que, à época, nunca havia visto sequer um episódio de Downton Abbey. Questionada se estava "orgulhosa" da série, a atriz declarou: "Na verdade, eu nunca sentei e a assisti".

Maggie disse que evitava ver a produção para que não se sentisse "frustrada". "Sempre vejo coisas que gostaria de fazer diferente e penso: por que, em nome de Deus, fiz isso?", brincou.

Não sentiu que atuava em Downton Abbey e Harry Potter

Maggie citou sua preferência por atuar nos palcos em uma entrevista concedida em 2019 à revista britânica The Standard. Apesar de ser reconhecida pelo grande público por Downton Abbey e Harry Potter, a atriz não considerava estes seus melhores trabalhos.

"Sou profundamente grata pelo trabalho em Potter e em Downton, mas não foi o que você chamaria de satisfatório. Eu realmente não sentia que estava atuando nessas coisas", disse. "Eu queria muito voltar ao palco porque o teatro é basicamente meu meio favorito, e acho que senti como se tivesse deixado tudo inacabado."

Fama de intransigente

Em 2004, a atriz concedeu uma entrevista ao The Guardian para falar, dentre outros temas, sobre a estreia do filme Ladies In Lavender. Ela foi descrita pelo jornal como "uma atriz que sabia transitar por extremos" por conseguir dominar com propriedade a comédia e o drama.

Em determinado momento da conversa, Maggie comentou sobre sua fama de ser "áspera". "É verdade que eu não tolero idiotas, mas eles também não me toleram. Então, eu sou intransigente. Talvez seja por isso que sou muito boa em interpretar idosas intransigentes", disse.

Estranho ser reconhecida

Maggie nunca escondeu seus incômodos com a fama. Em 2016, às vésperas da estreia de A Senhora da Van, a atriz falou sobre o quanto achava "estranho" ser reconhecida e sobre seu desejo de que não fosse convidada para tirar selfies à rádio NPR.

"Às vezes, ser reconhecida é muito bom. Mas, às vezes, você só gostaria de ficar sozinho, fazer as coisas sozinho, sem pensar se vai ser perseguido ou convidado a posar para uma dessas coisas miseráveis de celular", disse.

Medo de atuar após câncer

Em 2009, depois de passar por uma quimioterapia para tratar um câncer de mama, Maggie afirmou que teve a autoconfiança destruída e sentia medo de atuar. "Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura", disse ao The Times.

A atriz ainda contou que, à época, pensou estar diante da morte e filmou "cambaleando" o último filme de Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2. "Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você se demora mais a se recuperar. Tenho medo porque não sei se terei a quantidade de energia necessária para trabalhar num filme ou peça de teatro", afirmou ela, que colecionaria papéis em diversas outras produções após o tratamento.