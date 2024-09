Lucro industrial da China cai 17,8% em agosto, na comparação anual, afirma NBS

O lucro industrial da China caiu 17,8% em agosto, na comparação anual, segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (27). Em julho, houve expansão de 4,1%, na mesma base de comparação. Foi o primeiro mês de queda após quatro meses consecutivos de alta, em meio ao esforço da indústria chinesa de compensar a queda prolongada do mercado imobiliário. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o lucro industrial avançou 0,5% em relação aos oito primeiros meses do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.