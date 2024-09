Furacão Helene, de categoria 4, chega ao noroeste da Flórida (EUA)

O furacão Helene, de categoria 4, atingiu no fim da noite da quinta-feira, 26, a costa noroeste da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo meteorologistas, o fenômeno deverá provocar ventos fortes e inundações repentinas em grande parte do sudeste do país.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que uma pessoa morreu quando o carro que dirigia em uma estrada foi atingido por uma placa arrancada pelo vento. Ainda antes de chegar à costa, a tempestade provocou o corte da energia de mais de 1 milhão de habitantes do Estado.

Na Geórgia, duas pessoas morreram em um possível tornado. Assim como a Flórida e a Geórgia, a Virgínia, o Alabama, a Carolina do Norte e a Carolina do Sul decretaram emergência por causa do furacão. Fonte: Associated Press.