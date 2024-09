Exposição recria imagens de Frida Kahlo

A exposição Frida: Uma Visão Singular de Beleza e Dor, no Museu da Imagem e do Som, traz 18 imagens em homenagem à pintora Frida Khalo, recriando a emblemática artista mexicana com ares contemporâneos. A mostra inédita, que relembra os 70 anos da morte da artista, tem curadoria do brasileiro João Kulcsár.

Obras foram criadas na Cidade do México pela fotógrafa alemã Julia Fullerton-Batten, conhecida por suas composições cinematográficas e seu uso inventivo de iluminação e cenários inusitados.

A vida de Frida Kahlo foi marcada pelo acidente em que um bonde colidiu com o ônibus onde ela estava. A pintora teve múltiplas fraturas e complicações de saúde que a acompanharam pelo resto da vida, influenciando sua arte.

Frida incorporou em sua arte elementos do surrealismo e da cultura indígena e popular mexicana, celebrando suas raízes. Suas pinturas capturaram não apenas sua imagem, mas a essência de uma mulher que desafiou convenções, rompendo barreiras culturais e de gênero. Frida e Diego Rivera, que se casaram em 1931, tiveram uma relação tanto pessoal quanto artística complexa, marcada por amor intenso, mas também por traições e conflitos.

Frida: Uma Visão Singular de Beleza e Dor

MIS. Av. Europa, 158. 3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e feriados, 10h/18h. Gratuito. Até 27/10

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.