Clapton celebra 60 anos de carreira no palco

Sem se apresentar no Brasil desde 2011, o guitarrista, cantor e compositor britânico Eric Clapton traz ao País a turnê em que comemora 60 anos de carreira, que teve início em maio. Em São Paulo, serão duas apresentações.

A primeira ocorre no Vibra São Paulo, neste sábado, 28, de maneira mais intimista, para um público de 4 mil pessoas. A segunda, no domingo, 29, será no Allianz Parque, para cerca de 50 mil pessoas, com abertura de Gary Clark Jr., guitarrista e cantor de blues norte-americano que mistura elementos do hip-hop em sua música.

Um dos mais importantes nomes do rock mundial, Clapton, de 79 anos, é conhecido principalmente pelos hits Change the World e Tears in Heaven, que devem estar no setlist - no show realizado esta semana em Curitiba (PR), além das duas canções, Clapton cantou Sunshine of Your Love, Im Your Hoochie Coochie Man, Kind Hearted Woman Blues e Nobody Knows You When Youre Down and Out.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955. R$ 1.700/R$ 2.000; sáb. (28), 21h

Allianz Parque. Av. Francisco

Matarazzo, 1.705; dom. (29), 20h; show de abertura às 18h20.

Ingressos esgotados

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.