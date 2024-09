Datafolha: Marçal tem rejeição maior do que a de Boulos e Nunes em SP

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) é o candidato com maior índice de rejeição, com 48%, segundo pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral na cidade de São Paulo divulgada nesta quinta-feira, 26. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) é rejeitado por 38% e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) por 21%.

O apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB} é rejeitado por 36% dos paulistanos. O índice negativo dele cresceu quatro pontos porcentuais desde que ele deu uma cadeirada em Marçal, durante o debate da TV Cultura, realizado no dia 16 de setembro.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) é rejeitada por 16%. Em seguida, aparecem o jornalista João Pimenta (PCO), com 14% de rejeição; a economista Marina Helena (Novo), com 13%; o ex-deputado federal Bebeto Haddad (DC), com 12%; o metroviário Altino Prazeres (PSTU), com 11%; e o sindicalista Ricardo Senese (UP), com 8%. Outros 2% dos paulistanos rejeitam todos e 1% rejeita nenhum. Indecisos somam 2%.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, e ouviu 1.610 eleitores paulistanos entre os dias 24 a 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06090/2024.

Comparado com a pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no dia 19 de setembro, a rejeição de Marçal oscilou um ponto porcentual para cima. No último domingo, 22, o candidato do PRTB se envolveu em outra polêmica em debates, quando recebeu três advertências e foi expulso do encontro organizado pelo Flow Podcast. Após a saída dele, um assessor de campanha deu um soco no rosto de Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes.

O porcentual atingido por Marçal é o maior já registrado pela série histórica do Datafolha nas eleições deste ano.

Boulos e Nunes mantiveram os mesmos índices de rejeição que tinham na pesquisa divulgada na semana passada. Datena, por sua vez, oscilou um ponto porcentual para cima.

Nas intenções de voto, Nunes tem 27% e Boulos tem 25%. Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, os dois estão empatados na liderança. Marçal aparece em terceiro com 21%. Tabata Amaral tem 9%, Datena, 9% e Marina Helena registrou 2% na sondagem. Bebeto Haddad, Ricardo Senese, João Pimenta e Altino Prazeres não pontuaram. Indecisos somam 3%, e 6% dos paulistanos pretendem votar branco ou nulo.

No levantamento anterior do Datafolha, divulgado na semana passada, Nunes tinha 27% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Boulos, com 26%. Marçal aparecia na sequência, com 19%. A margem de erro da pesquisa anterior é de três pontos porcentuais.