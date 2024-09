Carille não dá 'bola' para vaias e prepara Santos sem alterações para duelo com o Operário-PR

As vaias após o empate com o Novorizontino, na Vila Belmiro, na segunda-feira, não abalaram o técnico Fábio Carille, que indicou, nesta quinta-feira, a pretensão de usar o mesmo time no jogo desta sexta-feira, contra o Operário-PR, neste sábado, às 18 horas, mais uma vez em casa.

O treinador trabalhou com o mesmo grupo no treino tático no CT Rei Pelé. Posicionamentos em bolas paradas também foram aperfeiçoados pela comissão técnica para o próximo confronto válido pela 29ª rodada da Série B.

Com isso, o time deverá formar com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Ao optar pelos mesmo jogadores, Carille corre o risco de ter desfalques importantes para os próximos jogos porque cinco atletas estão 'pendurados' com dois cartões amarelos. A relação conta com o lateral-esquerdo Escobar, o zagueiro Gil e os meias João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano.

Com 50 pontos, o Santos é o segundo colocado na Série B, apenas um ponto atrás do Novorizontino. O time santista poderá assumir a liderança até em caso de empate com o Operário. Para isso, teria de torcer por uma derrota do Novorizontino, que joga com a Ponte Preta na segunda-feira.