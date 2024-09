SP tem recorde de calor no ano pelo 3º dia consecutivo; veja previsão para o fim de semana

Pelo terceiro dia seguido, a cidade de São Paulo registra recorde de calor no ano. Nesta quinta-feira, 26, os termômetros do Mirante de Santana, usados como referência pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mediram 36,3°C. O calor superou os registros anteriores dos dois últimos dias (35,1°, na terça-feira, e 35,8ºC de quarta-feira), que chegaram a deter a maior média máxima para a cidade em 2024.

A maior temperatura média já registrada em São Paulo, desde o início das medições do Inmet, em 1943, foi 37,8°, em 14 de outubro de 2014. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura da capital, já havia a expectativa de quebra de recorde nesta quinta-feira por conta do tempo seco e da previsão de um dia bastante ensolarado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de "grande perigo", para onda de calor em São Paulo; Rio de Janeiro; sul e oeste de Minas Gerais; e parte do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Goiás.

O instituto alerta que essas regiões se encontram em cenário de temperaturas 5ºC acima da média há mais de cinco dias, conferindo risco à saúde. Nas últimas semanas, a combinação de baixa umidade com calor acima da média tem causado aumento de incêndios, elevando a poluição do ar e também a incidência de problemas respiratórios.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde segunda-feira e decretou estado de alerta por conta da baixa umidade do ar, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. "Alerta-se ainda que estas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar."

Calor deve dar trégua a partir de sexta

O calor deve melhorar na sexta-feira. Uma frente fria que passa pelo Sul do Brasil deve alcançar Mato Grosso ao longo do fim de semana. A previsão é de que o fenômeno derrube as temperaturas na região Centro-Sul do País, incluindo o Sudeste. Também é esperada chuva para a região do Pantanal, que tem sofrido com as queimadas.

As previsões feitas pela MetSul para São Paulo, nesta sexta-feira, 27, indicam uma mudança nos ventos e quedas na temperatura na segunda metade do dia, com os termômetros podem registrar 16°C ou 17°C à noite. No fim de semana, as mínimas ficam entre 15ºC e 16ºC, enquanto as máximas devem ficar entre 21°C a 22°C no sábado, e em torno de 25°C no domingo.