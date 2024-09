Netanyahu diz que Israel não vai parar até atingir todos os objetivos contra Hezbollah

Diminuindo as esperanças de um cessar-fogo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira, 26, que Israel continuará atacando o Hezbollah "com força total" e não vai parar até que todos os seus objetivos sejam alcançados.

Netanyahu chegou hoje em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Na conferência, as autoridades americanas e europeias estavam pressionando fortemente os dois lados para que aceitassem uma proposta de interrupção dos combates por 21 dias, a fim de dar tempo à diplomacia evitar uma possível guerra total.

Netanyahu falou que a "política de Israel é clara. Continuamos a atacar o Hezbollah com força total. E não vamos parar até atingirmos todos os nossos objetivos, o principal deles é o retorno dos residentes do norte para suas casas com segurança".

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, esteve na ONU reunido com autoridades israelenses sobre a proposta de trégua. Em uma entrevista à MSNBC, ele disse que as principais potências, os europeus e as nações árabes estavam unidos, "todos falando com uma voz clara sobre a necessidade de conseguir esse cessar-fogo".

"Não posso falar por ele", declarou Blinken sobre Netanyahu. O Hezbollah tem insistido que interromperá seus ataques somente se houver um cessar-fogo em Gaza.