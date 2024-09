Petrobras vai recondicionar P-35, P-37 e P-47 e talvez P-19 em estaleiros nacionais, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quinta-feira, 26, que a companhia pretende reformar uma série de plataformas para aumentar sua vida útil e a viabilidade econômica de projetos maduros de produção, um trabalho que deverá ser feito no Brasil.

"Se conseguirmos reformar a P-35, P-37 e P-47, faremos isso em estaleiros nacionais. Temos estaleiros com dique seco em Pernambuco, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A indústria brasileira pode ter certeza que estaremos do seu lado", disse Magda. A informação detalhada foi adiantada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última terça-feira.

A presidente da Petrobras disse ainda que a P-19 também pode ser incluída no plano de recondicionamento. Ela fez as afirmações na ROG.e, maior evento local do setor de óleo e gás, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro.

Segundo Magda, as unidades estão "cada vez mais pesadas e mais caras", tornando-se antieconômicas, situação cuja saída imediata seria o descomissionamento, mas que será evitado nos casos citados

"Estamos nos deparando com plataformas tão caras e sofisticadas que uma oportunidade de 500 milhões de barris, que é útil e econômica em qualquer parte do mundo, está ficando antieconômica no Brasil", disse Magda.