'É Assim que Acaba': filme chega ao streaming; saiba onde assistir

O filme É Assim que Acaba, que tem como protagonistas Blake Lively e Justin Baldoni, já está disponível pelo streaming. Inspirado no livro homônimo de Colleen Hoover, pode ser comprado na Prime Video. O valor no streaming é R$ 29,90.

A história acompanha a florista Lily Bloom, que acaba de voltar para sua cidade natal, Boston, nos Estados Unidos. Apesar dos traumas na infância, ela tenta recomeçar a vida, até conhecer o neurocirurgião Riley. Os dois se apaixonam, mas a protagonista acaba vivendo um relacionamento tóxico com ele.

Apesar do filme ter arrecado cerca de US$ 242,4 milhões, R$ 1,3 bilhão de acordo com a cotação atual do dólar, e ter se tornado a maior bilheteria da carreira de Blake Lively, ele é cercado de polêmicas envolvendo os bastidores da produção.

Entenda o que ocorreu

Desde a fase da pós-produção, rumores sobre um suposto desentendimento entre Justin Baldoni e Blake Lively tomaram conta das redes sociais. Os boatos ganharam ainda mais força com a divulgação do filme - os atores não davam entrevistas juntos e Baldoni contratou uma especialista de crises de relações públicas para lidar com a campanha.

Dois rumores principais foram usados como gatilho: a especulação de que Blake estaria insatisfeita com o produto final e teria contratado uma montadora diferente para realizar uma edição alternativa do filme e o boato de que Ryan Reynolds, marido da atriz, teria reescrito, paralelamente, parte de uma cena crucial no roteiro do filme. Nenhuma dessas informações é fundamentada pelos créditos oficiais do filme, mas a artista chegou a comentar que Reynolds contribui em todos os seus trabalhos.

Nem Blake e nem Baldoni, porém, citaram um possível desentendimento ou falaram negativamente um sobre o outro. Os portais de notícias norte-americanos que noticiaram o caso citam "fontes próximas à produção" para abordar o suposto corte alternativo que teria sido feito por Blake.