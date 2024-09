Justiça condena a 17 anos traficante do Comando Vermelho que esperava por cargo em prefeitura

Rener Castro de Souza, apontado pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no Ceará, foi condenado pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas a 17 anos, 7 meses e 15 dias de prisão por participar de organização criminosa, associação e tráfico de drogas.

Apesar de a ação envolver crime organizado e tráfico de entorpecentes, mensagens de celular mostraram a tentativa de o condenado em primeira instância participar do mundo político cearense a partir das eleições de 2020 e até demonstrar esperança com cargo na prefeitura de Aracati - com salário de R$ 7,5 mil. A polícia não conseguiu identificar o nome do vereadores apoiados pela facção criminosa no Ceará. Também não há provas que ligariam Souza aos políticos, já que a nomeação citada pelo integrante do CV não ocorreu. Nenhum político figura na ação como réu.

Em fevereiro deste ano, o Estadão citou a tramitação da ação penal contra Souza em reportagem especial sobre atuação do crime organizado no Nordeste brasileiro e a aproximação dos criminosos da política.

A defesa de Souza negou que ele integre o CV e argumentou nos autos não existir provas contra ele. A decisão cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE). Ele não foi encontrado para se manifestar.

Em mensagens enviadas a Almerinda Marla Barbosa de Sousa, conhecida como Irmã Ruiva, apontada como um dos principais nomes do CV naquele estado e membro do "Conselho de Guerra", Souza comemorou a vitória de seus supostos candidatos no pleito de quatro anos. Ele ainda agradece Irmã Ruiva por ter determinado que populares não apoiassem candidatos ligados a Capitão Wagner (à época no PROS, hoje no União Brasil). Wagner disputa a prefeitura de Fortaleza neste ano.

"Tô ainda virado ainda de ontem, e graças a Deus, o homem entrou, nosso vereador, nosso prefeito. Tu é doido, eu agradeço demais pela força que tu me deu, por falar aquele negócio do Capitão Wagner. O outro candidato do 40 tinha um vídeo no Instagram dele com o Capitão Wagner postando apoio a ele. Aí eu fiz só pegar, pedi o salve ao menino aqui, mandaram o salve e eu rasguei no meio do mundo", diz Rener em um dos áudios transcritos pela polícia.

Na sentença proferida neste mês, há citação de que Souza, de fato, pertence ao Comando Vermelho. "O condenado deixou evidenciado querer integrar a maior, mais importante e radical organização criminosa do Ceará, submetendo-se a todas as suas regras. O Comando Vermelho não objetiva apenas o cometimento de crimes graves, mas também criar um verdadeiro estado paralelo e desafiar a ordem constitucional".

Em outra mensagem interceptada pela polícia, Irmã Ruiva aconselha Souza ao dizer para ele se dedicar mais ao mundo político e "deixar os negócios referentes ao tráfico nas mãos dela". É neste momento que Souza diz que colocaria outra pessoa em seu lugar para cuidar do tráfico de drogas enquanto ocuparia cargo em comissão em uma prefeitura cearense - a nomeação não ocorreu.

"O denunciado demonstra que, ao assumir o seu cargo político, o que aconteceria a partir do dia 1° de janeiro, posicionaria outro membro da organização criminosa à frente de seus negócios, expondo características que procura. Uma pessoa que depois se eu precisar voltar, que não tem o olho grande, está entendendo, e eu vou botar pra gerar, ficar fora", citou na denúncia a 115ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Em 2021, o Governo do Ceará ofereceu R$ 6 mil por informações que pudessem levar Souza à prisão. De acordo com a sentença proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas neste mês, ele continua foragido.

"Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois o motivo que ensejou a decretação da sua prisão preventiva nos autos da medida cautelar ainda persiste, notadamente, quanto ao fato de que o réu não foi capturado na deflagração da operação que originou a instauração da presente ação penal, não se vislumbrando, assim, o surgimento de qualquer elemento que indique alteração na situação fática do réu condenado apta para revogar o decreto prisional, que segue sem cumprimento", registrou o magistrado.

O Governo do Ceará afirmou que continua a procurar Souza. Foi por meio do programa de recompensa que Irmã Ruiva foi presa em novembro de 2020, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública cearense.

Apontada como uma das chefes do CV no Ceará, ela é investigada por supostamente ser mentora de diversos homicídios em Fortaleza e tráfico de drogas. Ela continua presa.

Com a palavra, o Governo do Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança do Ceará seguem em diligências para localizar e capturar um homem, de 32 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico, lesão corporal e receptação, que se encontra foragido.

A SSPDS informa ainda que o Programa Estadual de Recompensas, instituído em 2019, está em fase de reestruturação. É importante mencionar que, no ano de 2023, o Programa Estadual de Recompensas foi unificado com a lista de Procurados, disponível no site da SSPDS. Atualmente, não há destinação de recompensas para a captura dos mais procurados em razão da necessária reformulação supracitada.