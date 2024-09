Biden direciona bilhões de dólares a mais em armas à Ucrânia antes de reunião com Zelensky

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou nesta quinta-feira, 26, que a Ucrânia recebesse os US$ 5,5 bilhões restantes em armas e equipamentos norte-americanos previamente autorizados pelo Congresso, destacando seu comprometimento com a causa de Kiev antes de sua reunião com o presidente Volodymyr Zelensky hoje na Casa Branca.

O anúncio do governo também inclui financiamento separado de cerca de US$ 2,4 bilhões por meio do que é conhecido como Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que fornecerá à Ucrânia defesas aéreas, drones e outras armas que, a longo prazo, ajudarão a sustentar suas necessidades militares.

O presidente também aprovou a transferência da Joint Standoff Weapon, uma munição de longo alcance que ajudará a Ucrânia a atacar posições russas distantes em seu próprio território e dentro da Ucrânia, bem como um sistema de defesa antimísseis Patriot para proteger cidades ucranianas que enfrentam bombardeios russos. O anúncio incluiu a expansão do programa de treinamento de pilotos de F-16 para mais 18 pilotos ucranianos.

"Por meio dessas ações, minha mensagem é clara: os EUA fornecerão à Ucrânia o apoio de que ela precisa para vencer esta guerra", disse Biden em um comunicado.

Nesta quinta mais tarde, Zelensky se reunirá com Biden e vice-presidente Kamala Harris. Durante a visita, Zelensky deve apresentar seu "plano de vitória" completo, que autoridades dos EUA descreveram como decepcionante, dizendo que a Ucrânia está pedindo principalmente armas avançadas para continuar repelindo as forças do presidente russo Vladimir Putin. Fonte: Dow Jones Newswires