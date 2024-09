Renato Gaúcho se irrita com críticas após derrota do Grêmio: 'Põe o Guardiola aqui'

O técnico Renato Gaúcho se irritou com os questionamentos da imprensa após a derrota do Grêmio nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e partiu para a ironia diante das perguntas sobre as atuações do time na competição.

"Não sei quem é bom pra vocês. Na minha opinião, o melhor técnico do mundo é o Guardiola. O time dele vale mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva pra vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho, ele seja questionado", afirmou o treinador.

Na entrevista, Renato colocou em dúvida se o comandante espanhol teria o mesmo êxito com os jogadores que ele tem nas mãos. "Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo (do Grêmio), que é muito bom, e esses valores". Por fim, ele destacou as próprias qualidades e também a condição de ídolo do clube gremista.

"Eu me garanto, sou muito bom. Quando achar que estou atrapalhando, vou embora e pego algumas malas para botar minhas medalhas e faixas que ganhei", completou o técnico.

Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrentou o Criciúma em jogo adiado da quinta rodada da competição. Mesmo jogando em casa, o time gaúcho foi superado pelo placar de 2 a 1 e se mantém estacionado na tabela, na 14ª colocação, com 31 pontos.

Na tentativa de buscar a reabilitação no torneio, o Grêmio tem uma difícil missão neste fim de semana. No sábado, o compromisso é diante do líder Botafogo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.