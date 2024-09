IPP teve sétimo mês seguido de alta de preços, revela IBGE

A alta de 0,61% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de agosto foi o sétimo avanço seguido no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPP vem de uma sequência de aumentos desde fevereiro deste ano: fevereiro (0,14%), março (0,35%), abril (0,67%), maio (0,36%), junho (1,26%), julho (1,53%) e agosto (0,61%).

"Após um período com registros negativos, o IPP em 2024 chega ao seu sétimo resultado positivo seguido. O crescimento verificado em agosto foi um pouco menor do que o de julho, com destaque para os aumentos de preços nos setores de alimentos e outros produtos químicos. Por outro lado, a variação negativa obtida pela atividade de indústrias extrativas ajudou a conter o quadro inflacionário na indústria", apontou Alexandre Brandão, gerente do IPP no IBGE, em nota oficial.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.