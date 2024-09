'A Fazenda 16': Flor Fernandez é a fazendeira da semana

Flor Fernandez, Vivi Fernandez e Zé Love disputaram a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 25, no reality rural A Fazenda, da Record. O desafio foi uma dinâmica de sorte. Em um campo minado, cada peão tinha oito rodadas para somar o maior número de pontos possível. A apresentadora Flor Fernandez foi quem levou a melhor e conquistou o chapéu de Fazendeira da semana.

Com a vitória, a ex-assistente de palco de Silvio Santos se livrou da Roça da semana e conquistou imunidade, além de poder indicar um peão na próxima semana.

Como foi a formação da Roça?

A Roça desta semana começou com a indicação da fazendeira Júlia Simoura, que indicou Flor Fernandez por conta de seus comentários preconceituosos feitos na última semana. "A falta de conhecimento hoje, na sociedade que a gente vive, é uma opção. ? Nós temos uma sociedade diversa e esses comentários são inaceitáveis", começou ela.

Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para que os demais participantes votassem em quem eles queriam que fosse eliminado. Com 12 votos, Zé Love ocupou o segundo banco da Roça. Ele então precisava indicar um participante da Baia para ocupar o quarto lugar na Roça, e o escolhido foi o ator Sacha Bali.

Quando começou a dinâmica do Resta Um, iniciada por Sacha, a peoa que sobrou foi Vivi Fernandez, sendo a última participante a ocupar a primeira Roça da edição. Ela decidiu que um dos três adversários na berlinda seria submetido diretamente ao voto do público, sem participar da Prova do Fazendeiro: Flor Fernandez. No entanto, a decisão foi alterada pelo poder do Lampião, que estava nas mãos de Zé Love. Esse poder permitia que ele mudasse o veto na Prova do Fazendeiro, e, por isso, ele optou por afastar Sacha Bali do chapéu de Fazendeiro.