Léo Ortiz ganha vaga no meio e Flamengo terá ataque 'leve' para o bater Peñarol na Libertadores

Confiante em virada na série contra o Peñarol após levar 1 a 0 no Maracanã, o técnico Tite mandará o Flamengo a campo no Uruguai com escalação parecida com a utilizada no primeiro jogo das quartas de final da LIbertadores. A novidade no estádio Campéon del Siglo, será Léo Ortiz na vaga de Pulgar no meio-campo.

Muitos torcedores rubro-negros reclamaram da partida ruim realizada pelo volante chileno no duelo de ida. E cobraram mudanças de Tite. A presença de Gabigol no comando do ataque também era uma exigência da torcida, mas que não deve ser atendida pelo pressionado treinador.

Poupado na derrota de 3 a 2 diante do Grêmio, pelo Brasileirão, no domingo, Léo Ortiz trabalhou entre os titulares na preparação final do flamengo para a decisão da vaga nas semifinais. O zagueiro ganhou a vaga de Pulgar no meio e será a única novidade.

Gabigol saiu ovacionado no embarque do time no Rio, terça-feira, trabalhou normalmente com os companheiros nesta quarta, mas ficará como opção. Tite quer surpreender os argentinos com um ataque mais rápido e leve e vai manter Bruno Henrique como falso centroavante, com Gerson na ponta direita e Plata na esquerda.

Depois de verem os uruguaios realizarem grande festa na saída dos vestiários no Maracanã após o jogo, os flamenguistas se fecharam para dar o troco e buscar a vaga na semifinal. Para isso, apenas a vitória interessa. Por um gol, a definição vai aos pênaltis. Por dois ou mais, o Flamengo se garante.