Pesquisa AtlasIntel em Belém: Normando tem 43,7%, Éder Mauro, 25,7% e Edmilson Rodrigues, 16,1%

Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Bélem (PA) divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra o deputado estadual Igor Normando (MDB) com 43,7% das intenções de voto. O deputado federal Éder Mauro (PL) aparece com 25,7% e o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), com 16,1%.

O deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos) tem 3,7% das intenções de voto e o radialista Jefferson Lima (Podemos) aparece com 2,4%. Na sequência, estão a educadora Well Macêdo (PSTU), com 2,2%; o professor Ítalo Abati (Novo), com 1,6%; a sindicalita Raquel Brício (UP), com 0,6%; e o policial Delegado Eguchi (PRTB), com 0,1%. Na sondagem, 1% afirmou não saber, enquanto 2% pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.204 eleitores de Belém entre os dias 19 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-00296/2024.

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada na véspera do início da campanha eleitoral, Normando cresceu 7,2 pontos porcentuais. Éder Mauro, por sua vez, caiu nove pontos porcentuais. O atual prefeito de Belém oscilou 0,6 ponto porcentual para cima.

A gestão de Edmilson Rodrigues é aprovada por 17% dos eleitores de Belém e rejeitada por 76%. Outros 8% não souberam avaliar o desempenho do candidato do PSOL à reeleição.

Veja os cenários de segundo turno em Belém

Em um eventual segundo turno entre Igor Normando e Éder Mauro, o candidato do MDB tem 56,7% das intenções de voto, contra 30,9% do postulante do PL. Outros 10,9% dos eleitores de Belém disseram que votariam branco ou nulo, e 1,5% não sabe.

Se o embate for entre Igor Normando e Edmilson Rodrigues, o candidato do MDB tem os mesmos 56,7% de intenção de voto. O atual prefeito é escolhido por 19,5%. Brancos e nulos somam 20,2%, e 3,6% não sabem em quem votariam.

Se Éder Mauro enfrentar o atual prefeito, o candidato do PL tem 47,3% das intenções de voto contra 37,6% de Edmilson Rodrigues. Indecisos somam 2,4%, e 12,7% disseram que votariam branco ou nulo.