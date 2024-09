Xuxa lamenta ausência de ex-paquita em documentário: 'Será que fiz algo?'

O documentário Para Sempre Paquitas, disponível no Globoplay, é um dos assuntos mais comentados da internet desde seu lançamento. No entanto, duas ex-paquitas não participaram da produção. Diane Dantas, também conhecida como Lady Di, é uma delas. Ela trabalhou com Xuxa na chamada "New Genaration" das assistentes de palco, entre 1995 a 1998.

No documentário, Xuxa falou sobre o afastamento de Diane, afirmando que já tentou entrar em contato com a ex-paquita diversas vezes, mas nunca obteve retorno.

"Não tive resposta. Aliás, ela nunca mais falou comigo, desde que a minha filha nasceu, em julho de 1998. Não sei o que ocorreu. Pergunto para todas as meninas e elas não me falam. Me pergunto: será que fiz algo? e nada".

No início de setembro, quando a produção estreou, Tatiana Maranhão, uma das idealizadoras de Para Sempre Paquitas, já havia comentado que a equipe do projeto entrou em contato com Diane e Vanessa Melo, que também escolheu não participar. "Não querem se expor. É só por uma questão de exposição", afirmou.

Em 2006, Diane usou seu Orkut para conversar com os fãs sobre seu afastamento da Rainha dos Baixinhos e ex-colegas de trabalho. Ela relatou que, por ter sido aprovada na faculdade com apenas 17 anos, optou por priorizar os estudos e largar o trabalho. A ex-paquita garantiu que estava bem e realizada profissionalmente, pedindo respeito pela sua privacidade.

Além disso, a ex-paquita também afirmou que estava passando por problemas familiares e que precisava dedicar seu tempo a eles. Atualmente, ela trabalha como advogada tributária.