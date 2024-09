Biden diz que uma 'guerra total' no Oriente Médio pode acontecer

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse hnesta quarta-feira, 25, que uma "guerra total" ainda é possível no Oriente Médio, já que os combates entre Israel e o Hezbollah estão se intensificando , mas ele está esperançoso de que uma saída possa ser encontrada para evitar mais derramamento de sangue. Biden falou durante uma entrevista no programa The View da emissora ABC.

O presidente foi questionado por um dos coapresentadores do programa sobre a possibilidade de uma guerra "total" na região, se um cessar-fogo ainda seria possível e se ele condicionaria o cessar-fogo ao retorno vivo de todos os reféns.

"Uma guerra total é possível", disse Biden, acrescentando que acredita que também existe a oportunidade de "ter um acordo que pode mudar fundamentalmente toda a região".

Biden sugeriu que fazer com que Israel e o Hezbollah concordassem com um cessar-fogo poderia ajudar a alcançar uma suspensão das hostilidades entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza. "É possível e estou usando toda a energia que tenho com minha equipe para fazer isso", ele disse. "Há um desejo de ver mudanças na região", completou.