Union Investment, acionista do Commerzbank pede diálogo aberto sobre o UniCredit

A Union Investment, acionista do Commerzbank, disse que espera que o banco alemão mostre disposição para se envolver em um diálogo aberto sobre o UniCredit. A Union Investment, que disse ter uma participação de cerca de 1,5% no Commerzbank, é um dos primeiros investidores a se manifestar em apoio ao engajamento após o UniCredit divulgar este mês que havia adquirido uma participação no banco alemão. Desde então, o UniCredit aumentou sua participação no Commerzbank para 21%, aguardando aprovação regulatória, revivendo a especulação sobre uma potencial aquisição.

"Uma colaboração com o UniCredit - em qualquer forma - não precisa ser em detrimento do Commerzbank. Portanto, esperamos uma disposição para se envolver em um diálogo aberto", disse a gerente de portfólio do Union Investment, Alexandra Annecke.

Os comentários da Union Investment vêm logo após o UniCredit da Itália dizer que mantém todas as opções abertas para o Commerzbank, mas que não buscará uma cadeira no conselho de supervisão do banco alemão.

Na terça-feira, o Commerzbank nomeou a diretora financeira Bettina Orlopp como sua nova CEO, substituindo Manfred Knof. Fonte: Dow Jones Newswires