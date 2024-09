Esposa de Arlindo Cruz se pronuncia após boatos de ter levado namorado para morar com eles

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, chamou a atenção da internet após anunciar que estava com um novo namorado, André Caetano. Recentemente, um novo boato envolvendo os dois surgiu nas redes sociais, o qual dizia que ela teria chamado o parceiro para morar na casa que divide com o marido. Agora, ela se pronunciou sobre os rumores e rebateu as críticas.

- Estou vindo aqui com uma paciência de Jó, um saco de filó e um estômago de avestruz para poder engolir tanta asneira, para poder engolir tanta calúnia e tanta difamação [...]. Dizer que eu levei o André para morar na mesma casa que o Arlindo é o cúmulo do absurdo, até porque o André de novinho não tem nada. Ele é um homem de 40 anos. Ele é um homem independente. Ele é um homem que tem o trabalho dele e tem a dignidade dele. Nós não estamos aqui para barbarizar com a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz. A minha vida não compete a ninguém. O respeito é mútuo, começou ela.

Ela ainda disse que teve muita força para assumir o relacionamento após oito anos que Arlindo vive uma vida vegetativa. O sambista sofreu um AVC que o deixou com sequelas graves:

- Fui mulher o suficiente para assumir o meu relacionamento após o meu marido estar quase oito anos, infelizmente, em uma vida vegetativa. Com três anos de acidentes vasculares, os médicos, os neurologistas, já me disseram: Babi, vai viver a sua vida, o Arlindo não volta mais. Mesmo assim, eu não desisti e continuei esperando.

Na legenda, Babi escreveu:

Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma mulher de 53 anos e há quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família. Construímos uma instituição modelo admirada por todos que puderam desfrutar da nossa companhia e invejada por aqueles que nunca tiveram nada parecido, durante tantos anos, por isso eu pergunto: até quando?