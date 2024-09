Técnico do Guarani confia em reação dentro de casa e dispara contra Operário: 'Time desleal'

O técnico Alan Aal não poupou críticas ao Operário após a derrota do Guarani por 1 a 0, na última terça-feira, em Ponta Grossa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Irritado com a atuação da arbitragem no duelo, o treinador chegou a acusar o adversário de ser "desleal".

"Fizemos um bom jogo e tivemos o domínio total do confronto. Colocamos o adversário em situação difícil, principalmente no primeiro tempo, mas não aproveitamos o volume que tivemos. Mas vale ressaltar uma situação que não sou de falar, mas precisamos dessa leitura. A arbitragem foi muito ruim e, consequentemente, influenciou no jogo. Enfrentamos uma partida contra uma equipe muito desleal e que poderia ter terminado com um jogador a menos", afirmou.

O treinador reclamou de três lances específicos: do pênalti marcado após toque de mão de Matheus Salustiano, e convertido por Gabriel Boschilia, a expulsão de Reinaldo e a falta sofrida por Luan Dias, que deixou o campo lesionado - ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

"O árbitro nem se propôs a ver os lances. Isso me deixa pasmo e revoltado. Mas é o momento de seguir em frente. Vamos agora procurar vencer na nossa casa na próxima rodada", completou.

No próximo compromisso, o Guarani enfrenta o Avaí na segunda-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 29ª rodada. "O Avaí vai ser um adversário difícil, um time que vem brigando pelo acesso contra adversários com qualidade técnica muito boa. Vamos procurar nos impor, buscar o resultado e, dentro de casa, usar esse fator para fazer a diferença. É o momento de se preparar bem para a partida", finalizou.

O Guarani é o lanterna da Série B, com 24 pontos, seis atrás do Paysandu, o primeiro rival fora da zona de rebaixamento. Entre eles estão: Brusque (29), Ituano (28) e CRB (27).