Título virtual, denúncias e resultados: veja os aplicativos da Justiça Eleitoral para eleitores

Os eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro, para escolher os candidatos a prefeito e vereador dos seus municípios. Nos próximos dias e até na data da eleição, é possível acessar serviços fornecidos pela Justiça Eleitoral para fazer denúncias, buscar orientações e conferir o resultado do pleito.

Ao todo, cinco aplicativos estão disponíveis para usuários de iOS e Android, de forma gratuita. Com as ferramentas instaladas no celular, os eleitores podem fazer login com as credenciais da conta gov.br ou com as de login do e-Título.

e-Título

O e-Título é a versão digital do título de eleitor, desenvolvida para oferecer acesso às informações pessoais registradas na Justiça Eleitoral. O aplicativo permite aos usuários consultar dados pessoais e verificar a situação eleitoral. A atualização mais recente do e-Título inclui a possibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais diretamente pelo aplicativo, facilitando o processo de comprovação da regularidade eleitoral e a verificação de pendências relacionadas a infrações eleitorais.

Pardal

O aplicativo Pardal foi desenvolvido para facilitar o envio de denúncias sobre ilegalidades nas eleições. Por meio dele, os usuários podem reportar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral eventuais infrações eleitorais. A ferramenta possui, inclusive, um botão exclusivo para denunciar fake news e desinformação.

Para uma denúncia ser efetiva, é necessário que o usuário forneça informações detalhadas e evidências que corroborem a alegação de irregularidade, anexando imagens, áudios e vídeos.

Boletim na Mão

O aplicativo Boletim na Mão é uma ferramenta que permite aos eleitores acessarem uma cópia digital dos boletins de urna diretamente, por meio de celulares ou tablets. O usuário deve escanear o QR Code presente no final do boletim impresso pela urna eleitoral de sua seção, disponibilizados no fim da votação.

Após a leitura do QR Code, o aplicativo disponibiliza a visualização do boletim de urna, possibilitando que o eleitor tenha acesso às informações contidas no documento digitalmente. É importante ressaltar que o aplicativo só disponibiliza os boletins que foram escaneados.

Resultados

O aplicativo Resultados permite acompanhar a apuração dos votos em tempo real em todo o País. Isso é feito à medida que os boletins de urna são liberados pela Justiça Eleitoral. O aplicativo possibilita a pesquisa de resultados por Estados e municípios, organizando as informações por cargos em disputa e destacando as candidaturas que recebem mais votos.

Os usuários têm a opção de consultar os votos de maneira nominal, buscando especificamente pela candidata ou pelo candidato de interesse. Ao concluir a apuração, o aplicativo exibe os nomes dos eleitos e não eleitos.

Mesários

O aplicativo Mesário fornece treinamento e suporte aos mesários durante o processo eleitoral. A ferramenta contém informações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos na seção eleitoral, além de oferecer acesso a materiais de estudo complementares. Os usuários podem monitorar seu avanço no treinamento por meio do aplicativo, bem como consultar um histórico de notificações enviadas pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, o aplicativo disponibiliza listas de verificação para auxiliar na realização de conferências necessárias no início e no término da votação. Após a fim do treinamento, o aplicativo fornece um certificado de conclusão. Além disso, alguns dias após as eleições, é possível obter a Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE) por meio do aplicativo.