Dólar sustenta leve alta com exterior e dados domésticos

Depois de ter caído mais de 1% na terça-feira, 24, o dólar conserva leve alta ante o real na manhã desta quarta-feira, 25, em sintonia com alguns de seus principais pares no exterior, como o peso mexicano. Mas a agenda internacional é escassa e os investidores analisam dados domésticos como a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) e os números das transações correntes de agosto.

"O IPCA-15 abaixo do esperado gera uma certa dúvida em relação à inflação: será que foi uma queda sazonal ou essa queda se sustentará nos próximos dados a serem divulgados? Com o aumento na taxa Selic e se os dados da inflação vierem menores, o BC mesmo assim teria coragem para aumentar as taxas de juros? Essa dúvida faz o dólar subir levemente hoje. E os números das transações externas mostrando em agosto o que já tínhamos visto: totalmente abaixo das expectativas", disse Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Às 10h57, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4717, em alta de 0,16%. O dólar futuro para outubro avançava 0,32%, para R$ 5,4720.