Lucro da Fonterra cai 28,5% no ano fiscal 2024, para US$ 715 milhões

A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 1,128 bilhão de dólares neozelandeses (US$ 715 milhões), depois de impostos, no ano fiscal 2024, encerrado em 31 de julho. O resultado representa queda de 28,5% ante o ano fiscal anterior.

A receita diminuiu 7,15%, para 22,8 bilhões de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,5759 dólar neozelandês).

As Operações do Grupo tiveram lucro depois de impostos de 18 milhões de dólares neozelandeses no ano fiscal 2024, queda de 553 milhões de dólares neozelandeses ante o ano fiscal anterior. No segmento Mercados Globais, o lucro depois de impostos foi de 727 milhões de dólares neozelandeses, aumento de 97%. Na Grande China, o lucro aumentou 46%, para 383 milhões de dólares neozelandeses.

O preço final ao produtor na temporada 2023/24, encerrada em 31 de maio, ficou em 7,83 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite. O dividendo pago pela Fonterra no ano fiscal será de 55 centavos de dólar neozelandês por ação. Com isso, o pagamento total aos cooperados ficará em 8,38 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite.

Para a temporada 2024/25,, que começou em 1º de junho, a Fonterra elevou o preço ao produtor para uma faixa entre 8,25 e 9,75 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite.

A estimativa anterior era de um intervalo de 7,75 a 9,25 dólares neozelandeses. Segundo a Fonterra, o aumento foi motivado pelo recente fortalecimento dos preços internacionais na plataforma Global Dairy Trade e pela oferta limitada de leite nas principais regiões produtoras.