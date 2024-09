Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 6,104 bilhões em agosto, revela BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,104 bilhões em agosto, após ter atingido US$ 7,259 bilhões no mesmo mês de 2023, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 25.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 7,50 bilhões, com estimativas de US$ 5,50 bilhões a US$ 8,50 bilhões.

A entrada de IDP soma US$ 51,169 bilhões em 2024, até agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 70,631 bilhões, o equivalente a 3,19% do Produto Interno Bruto (PIB).

Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 4,262 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Em agosto de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 5,245 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 1,940 bilhão em agosto, contra US$ 1,80 bilhão em igual mês do ano passado.

No acumulado de 2024, até agosto, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 29,807 bilhões. As despesas com juros somam US$ 19,509 bilhões.

Taxa de rolagem

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 164% em agosto, informou o Banco Central. Em igual mês de 2023, era de 130%. Quando acima de 100%, o número indica que a captação de valores no período foi mais do que suficiente para rolar os compromissos das empresas.

A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 139%, quase o equivalente ao nível observado em igual mês de 2023, de 140%. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 168%, contra 123% em agosto do ano passado.

No acumulado de 2024, até agosto, a taxa de rolagem total ficou em 125%. A taxa dos títulos de longo prazo foi de 198% e a dos empréstimos diretos, de 118%.