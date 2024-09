Homem que vigiou Trump com rifle em campo de golfe é acusado de tentativa de assassinato

Um homem que, segundo as autoridades, vigiou o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, por 12 horas em seu campo de golfe na Flórida, e escreveu sobre seu desejo de matá-lo, foi indiciado na terça-feira, 24, por tentativa de assassinato.

Ryan Wesley Routh havia sido inicialmente acusado de dois crimes federais com armas de fogo. As acusações atualizadas refletem a avaliação do Departamento de Justiça de que ele planejou metodicamente matar o republicano, apontando um rifle para os arbustos que cercam o campo de golfe de Trump em uma tarde que o ex-presidente estava jogando.

O FBI havia dito desde o início que estava investigando o episódio como uma aparente tentativa de assassinato, mas a ausência de uma acusação imediata nesse sentido abriu a porta para que o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, anunciasse sua própria investigação em nível estadual que, segundo ele, poderia produzir acusações mais sérias. Fonte: Associated Press.