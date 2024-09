China testa míssil balístico intercontinental no Oceano Pacífico

A China testou um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) no Oceano Pacífico nesta quarta-feira, 25. A arma carregava uma ogiva falsa e caiu no mar, informou o Ministério da Defesa do país em comunicado. O lançamento fez parte de um treinamento anual de rotina das forças armadas chinesas. De acordo com a nota, o lançamento seguiu as regras do Direito internacional e não foi dirigido contra nenhum país ou alvo. Não há informações claras sobre a frequência com que a China realiza testes com projéteis desse porte. Em 1980, o país lançou um ICBM no Pacífico Sul. Fonte: Associated Press.